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Экс-министр образования Архангельской области получил пять лет колонии за растление школьниц

Семён Гудошников
Сегодня в 12:09

Октябрьский суд Архангельска приговорил бывшего министра образования области Юрия Гнедышева к пяти годам и одному месяцу колонии строго режима за совращение трех школьниц. Об этом говорится на сайте региональной прокуратуры.

Экс-министра признали виновным в развратных действиях в отношении одной малолетней и двух несовершеннолетних девочек (часть 3 статьи 135 УК) и в распространении порнографических материалов среди несовершеннолетних через интернет (пункт «б», часть 3 статьи 242 УК).

По версии следствия, в 2019 году Гнедышев через фейковые страницы в соцсетях познакомился с тремя девочками в возрасте от 12 до 16 лет. Экс-чиновник, утверждают следователи, вел с ними «беседы сексуальной направленности», а одной — отправил порнографическую видеозапись.

Суд также частично удовлетворил иски потерпевших о компенсации морального ущерба — чиновника обязали выплатить им 195 тыс. рублей, хотя была заявлена сумма в 1,3 млн рублей.

Бывший министр образования частично признал вину.

С 1995 года Гнедышев преподавал в школах Северодвинска и был директором. В 2017 году был назначен замминистра образования, в 2019-м — исполняющим обязанности главы регионального Минобрнауки. По делу о развращении детей чиновника задержали в октябре прошлого года.

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