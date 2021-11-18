Подозреваемый в незаконной охоте депутат от КПРФ Валерий Рашкин признался, что убил лося

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин опубликовал на ютьюбе обращение, в котором рассказал подробности своего задержания в Саратовской области с тушей лося. По словам депутата, друзья, предложившие ему поохотится, заверили, что для этого есть все необходимые разрешения.

Он заявил, что действительно убил лося, но, когда стрелял в него, думал, что это кабан. При задержании он говорил, что случайно нашел тушу лося. Сейчас он объяснил эти свои слова тем, что не хотел никого подставлять.

После убийства животного депутат разделал тушу и погрузил мясо в багажник, а чуть позже его автомобиль заглох. В этот момент к нему подъехали несколько машин, из которых вышли люди с фонариками и видеокамерами, попросившие осмотреть багажник.

По заверениям Рашкина, он показал содержимое «не задумываясь». Когда люди узнали, что в машине мясо лося, они заявили, что на этих животных охотиться здесь запрещено. Депутат отметил, что не пил в тот день алкоголь, а запах почувствовали от его друга, находившегося рядом.

Рашкин утверждает, что «оказался введенным в заблуждение» и «стал жертвой стечения обстоятельств». «Этим воспользовались незнакомые мне люди, которые участвовали в провокации против меня», — говорит он.