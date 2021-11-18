Подозреваемый в незаконной охоте депутат от КПРФ Валерий Рашкин признался, что убил лося

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин опубликовал на ютьюбе обращение, в котором рассказал подробности своего задержания в Саратовской области с тушей лося. По словам депутата, друзья, предложившие ему поохотится, заверили, что для этого есть все необходимые разрешения.
Он заявил, что действительно убил лося, но, когда стрелял в него, думал, что это кабан. При задержании он говорил, что случайно нашел тушу лося. Сейчас он объяснил эти свои слова тем, что не хотел никого подставлять.
После убийства животного депутат разделал тушу и погрузил мясо в багажник, а чуть позже его автомобиль заглох. В этот момент к нему подъехали несколько машин, из которых вышли люди с фонариками и видеокамерами, попросившие осмотреть багажник.
По заверениям Рашкина, он показал содержимое «не задумываясь». Когда люди узнали, что в машине мясо лося, они заявили, что на этих животных охотиться здесь запрещено. Депутат отметил, что не пил в тот день алкоголь, а запах почувствовали от его друга, находившегося рядом.
Рашкин утверждает, что «оказался введенным в заблуждение» и «стал жертвой стечения обстоятельств». «Этим воспользовались незнакомые мне люди, которые участвовали в провокации против меня», — говорит он.
29 октября депутата от КПРФ Валерия Рашкина задержали в Лысогорском районе Саратовской области. В его автомобиле была найдена разделанная туша лося. У Рашкина и его спутника не было разрешения на добычу животного. Более того, в этом районе охота на лося запрещена.
Комитет охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области подал в полицию заявление на Рашкина по подозрению в незаконной охоте (часть 1 статьи 258 УК). Максимальное наказание по статье — лишение свободы на срок до двух лет. 17 ноября Генпрокуратура попросила Госдуму лишить Рашкина депутатской неприкосновенности.