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«Они приговорили меня к смерти»: Хованский обвинил следствие в привлечении подставных свидетелей

Семён Гудошников
Сегодня в 10:00

Блогер Юрий Хованский, которого обвиняют в оправдании терроризма за песню про теракт на мюзикле «Норд-Ост», заявил, что следствие в его деле использует подставных свидетелей. Об этом он рассказал в письме из СИЗО своему другу Денису Касянчуку.

Блогер считает, что поддерживать его бесполезно, и «все кончено». «Следствие нашло подставных свидетелей, они дали лживые показания, что я пел песню в 2018-м, а не в 2012-м. Теперь никакие сроки давности на меня не действуют — это означает семь лет тюрьмы, что в моем случае равносильно смертному приговору», — пишет Хованский.

«Параллельно меня кладут в „дурку“ с левым диагнозом, там меня обкормят барбитуратами, чтобы сделать ссущимся под себя дурачком. Никто не сможет продержаться до конца. Я, по сути, уже мертв, Денис, они приговорили меня к смерти. Этих беспредельщиков не остановить», — говорит блогер и советует «валить нахрен из этой проклятой страны», если «есть голова на плечах».

Юрия Хованского задержали 9 июня в его петербургской квартире. Его обвинили в оправдании терроризма за песню, в которой есть слова «Норд-Ост — это было ******* (офигенно), сколько русских детей убили».

Сам блогер говорит, что исполнил эту песню в 2012 году, на стриме Андрея Нифедова. По словам знакомого Хованского, блогера Андрея Ларина, «на стриме было 30 человек, и те какие‑то фашисты». Он утверждает, что Хованский спел эту песню, «чтобы потроллить их».

Части 2 статьи 205.2 УК, по которой судят блогера, тогда не существовало, она появилась лишь в 2016 году. Следствие настаивает, что Хованский исполнил композицию в 2018-м. Как утверждает Ларин, данные о 2018 годе появились в деле после допроса Андрея Нифедова.

Юрий Хованский уже более пяти месяцев находится в петербургском СИЗО «Кресты», суд неоднократно продлевал ему арест, в последний раз — до 8 января 2022 года. Блогеру грозит до семи лет лишения свободы.

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