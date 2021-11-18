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Сибирские ветеринары первыми в мире установили собаке сразу четыре искусственные лапы

Семён Гудошников
Сегодня в 13:24

Ветеринары новосибирской клиники «БЭСТ» первыми в мире установили собаке искусственные протезы на все четыре лапы. Об этом сообщает «Российская газета».

Бездомную дворняжку Монику обнаружили в декабре прошлого года в станице Пластуновская Краснодарского края. Лапы ей отрубили живодеры, которых до сих пор не могут найти. На злоумышленников завели уголовное дело о жестоком обращении с животными.

Зоозащитница Марина Гапич и ее подруга Алла Леонкина отвезли Монику в ветклинику, где врачи более 10 суток боролись за жизнь животного. Собака выжила, но было неясно, как она будет передвигаться — для питомцев с двумя оставшимися лапами используют инвалидную коляску, но у Моники не было ни одной.

В интернете волонтеры узнали о новосибирском ветеринаре Сергее Горшкове, который уже ставил сразу четыре искусственные лапы коту Рыжику и кошке Дымке, отморозившим конечности. Экспериментальные титановые протезы ветеринары разработали вместе с томскими учеными, и начали их вживлять с 2016 года.

Новые лапы для Моники были смоделированы по индивидуальной цифровой модели и напечатаны на 3D-принтере из сплава титана, никеля и ванадия. Они обладают особой пористой структурой и биопокрытием, которые делают протез похожим на кость и позволяют лучше приживаться.

Первая операция закончилась неудачно из‑за погрешностей томографии — у собаки раскололась кость. Но второе хирургическое вмешательство прошло по плану — Моника уже сделала первые шаги, а лапы заживают хорошо.

Об истории Моники узнала британская зоозащитница Кейси, автор инстаграм-аккаунта «Maggie the Wonder Dog» с полумиллионом подписчиков. Кейси заявила, что готова забрать дворняжку к себе в Лондон.

По данным компании Mars Petcare, в России живет 4,1 млн бездомных кошек и собак — это 6% общей популяции в стране. Уровень отказа от домашних животных в стране составляет 26%, что на 2% ниже общемирового.

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