ЕСПЧ запретил учителям оскорблять школьников. В том числе в России

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) запретил учителям оскорблять школьников. Решение было принято после инцидента, произошедшего в Хорватии, пишет РИА «Новости».

Мальчик из хорватской школы опоздал на урок, из‑за чего педагог назвал его дураком и деревенщиной. Ученик рассказал об этом директору, которому учитель объяснил свое поведение так: «Когда вы говорите дураку, что он дурак, это не должно быть для него оскорблением».

После этой истории мальчику потребовалась помощь психолога. Врачи диагностировали ему посттравматическое стрессовое и острое тревожное расстройства.

Отец ребенка сообщил о произошедшем в различные инстанции, включая Министерство образования, прокуратуру и Конституционный суд. Везде жалоба мужчины была отклонена, и он решил обратиться в ЕСПЧ.

«Исходя из фактов дела суд пришел к выводу: хотя первые оскорбления учителя в адрес заявителя были направлены на то, чтобы наказать его и его одноклассников, два последующих случая не могли рассматриваться как что‑либо иное, кроме беспричинных словесных оскорблений в адрес заявителя. В любом случае суд счел, что никакого оправдания поведению учителя быть не может», — говорится в обобщении, подготовленном Верховным судом России.

Российский Верховный суд включил постановление ЕСПЧ в обобщение, так как его правовые позиции распространяются на все страны, подписавшиеся под Европейской конвенцией по правам человека.