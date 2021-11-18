В сети появился трейлер мини-сериала «Анна Болейн» с Джоди Тернер-Смит

Шоу будет посвящено последним месяцам жизни Анны. Всего в проекте будет три части: в них расскажут о казни Болейн, в том числе с ее собственной точки зрения. В целом, известная история будет показана с акцентом именно на женских персонажей.

Стриминговый сервис AMC+ опубликовал первый трейлер мини-сериала « Анна Болейн », роль легендарной королевы в котором сыграла темнокожая актриса Джоди Тернер-Смит. Его премьера состоится 9 декабря.

В ролике можно увидеть не только фрагменты актерской работы Тернер-Смит, а также Марка Стэнли (он исполняет роль короля Генри VIII), но и примеры творчества дизайнера по костюмам Линсей Мур, известной по сериалу «Я могу уничтожить тебя».

В «Анне Болейн» приняли участие такие актеры как Паапа Эссьеду (он сыграл Джорджа Болейна), Лола Петтикрю (Джейн Сеймур), Барри Уорд (Томас Кромвелл), Джамаил Вестман (Эдвард Сеймур), Аманда Бертон (Леди Энн Шелтон) и Талисса Тейшейра (Мейдж Шелтон).

Сценаристом проекта выступила Ив Хеддервик Тернер. Режиссером стала Линсей Миллер, которая ранее поставила мини-сериал «Падение в мертвые воды» и работала над шоу «Врачи». Среди продюсеров — Ханна Фаррелл, Фэй Вард и Дэн Джонс.