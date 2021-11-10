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Илон Маск теряет деньги, фильм по «Ампиру V» Пелевина переносят и другие новости дня
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Дайджест

Илон Маск теряет деньги, фильм по «Ампиру V» Пелевина переносят и другие новости дня

Денис Ламехов
Сегодня в 19:48

В России выявили 38 058 новых случаев COVID-19. За сутки умерли 1239 заболевших — это максимум с начала пандемии.

В ВОЗ сообщили, что заболеваемость коронавирусом снижается во всех регионах мира, кроме Европы — включая Россию. На европейской территории за прошедшую неделю заболеваемость выросла на 7%, смертность — на 10%.

Gulagu.net опубликовал новые видео пыток заключенных и назвал имена тех, кто, по данным проекта, курирует их. Сегодня же стало известно, что 18 сотрудников УФСИН по Саратовской области уволили после обнародования записей, а против программиста, передавшего видеоархив с издевательствами, прекратили уголовное дело.

IKEA не станет повышать стоимость товаров в России. Ранее компания сообщала о росте цен из‑за подорожания сырья и перебоев с поставками.

Илон Маск за два дня потерял 50 млрд долларов из‑за падения акций Tesla. Стоимость ценных бумаг пошла вниз после того, как бизнесмен спросил в твиттере, стоит ли ему продать 10% акций компании.

Фильм «Ампир V» по одноименному роману Виктора Пелевина не увидит свет в этом году. Премьеру ленты перенесли на 31 марта 2022-го.

Режиссер проекта «Чики» Эдуард Оганесян снимет психологический сериал для Netflix о пути к искуплению. Главную роль в нем исполнит Александр Петров.

В сети появились первые кадры из биографического сериала «Первая леди» о трех женах американских президентов. Виола Дэвис предстала в образе Мишель Обамы, Мишель Пфайффер перевоплотилась в Бетти Форд, а Джиллиан Андерсон — в Элеонору Рузвельт.

Дом 742 по Вечнозеленой аллее, в котором жила семья Симпсонов из одноименного телесериала, в реальности стоил бы 500 тыс. долларов. Такую цену вымышленному зданию дали эксперты по недвижимости.

Sony удалила рекламный ролик PS5 с Трэвисом Скоттом, вышедший год назад. Из игры Fortnite исчезла именная «эмоция» артиста и целый раздел, где ее можно было купить. Это связывают с недавней гибелью нескольких человек на фестивале рэпера Astroworld.

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