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Эксперты по недвижимости оценили дом семьи Симпсонов в полмиллиона долларов

Рустам Абдуллин
Сегодня в 16:31

Дом 742 по Вечнозеленой аллее, в котором жила семья Симпсонов из одноименного телесериала, в реальности стоил бы 500 тыс. долларов. Такую цену вымышленной постройке дали эксперты по недвижимости из Garretts Real Estate Group.

Симпсоны владели двухэтажным домом с подвалом. На первом этаже расположены прихожая, уютная гостиная и красивая столовая с эркерами. В задней части дома находится еще одна гостиная и кухня.

«На втором этаже четыре спальни! Главная спальня с красивой ванной комнатой (их несколько на этаже). Задний двор обнесен деревянным штакетником и невысокой живой изгородью из самшита. А еще патио и оригинальный домик на дереве!» — описали дом эксперты.

Оценку стоимости дома Симпсонов провели на основе данных о продажах других домов в настоящем городе Спрингфилде (штат Орегон), где живут герои мультсериала. В компании отметили, что семейство живет там с конца 1980-х годов, а тогда здание стоило в разы меньше текущей стоимости.

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