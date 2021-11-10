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В сети появились первые кадры из «Первой леди», сериала о трех женах американских президентов

Рустам Абдуллин
Сегодня в 10:05

Журнал Entertainment Weekly выложил первые кадры из биографического сериала «Первая леди» о трех женах американских президентов. Премьера шоу для Showtime запланирована на весну следующего года.

Виола Дэвис сыграла роль Мишель Обамы, жены 44-го президента США. За Мишель Пфайффер закреплена роль Бетти Форд, а Джиллиан Андерсон перевоплотилась в Элеонору Рузвельт.

Барака Обаму исполнил О. Т. Фагбенли, Аарон Экхарт присоединился к проекту в образе Джеральда Форда, а Кифер Сазерленд покажет Франклина Рузвельта. Также в сериале снялись Эллен Берстин, Элайза Сканлен, Кэйли Спэни и Риз Уэйкфилд.

Шоу сняла режиссер Сюзанна Бир, известная по хоррору «Птичий короб» с Сандрой Баллок, мелодраме «Серена» с Брэдли Купером и Дженнифер Лоуренс, сериалу «Отыграть назад» с Николь Кидман и Хью Грантом, а также оскароносной драме «Месть».

Сценарий сериала написал Аарон Кули, ранее он работал над комедийным шоу «Лучшие из худших выходных». Продюсерами выступили Павлина Хатупис, Эйлин Хейслер и Кэти Шульман.

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