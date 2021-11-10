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Gulagu.net опубликовал новые видео пыток заключенных и назвал имена тех, кто курирует их 9:10
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Gulagu.net опубликовал новые видео пыток заключенных и назвал имена тех, кто курирует их

Дарья Мельникова
Сегодня в 9:10

Gulagu.net опубликовал на своем ютьюб-канале новые видео с пытками заключенных в России (осторожно, видео содержат сцены жестокости, просмотр строго с 18 лет). Все они были совершены в туберкулезной больнице ФСИН в Саратовской области.

В ролике зафиксированы шесть случаев изнасилования заключенных с июля 2015 года по сентябрь 2020 года. Насилию подвергали тех, кто отказывался сотрудничать с сотрудниками УФСИН и УФСБ.

Среди пострадавших — Сергей Ананьев, Радик Гимадеев, Сергей Линкевич, Крайновы Александр и Дмитрий, Виталий Янин, Виктор Шеянов и Петр Зоткин.

Кроме того, Gulagu.net перечислил имена тех, кто, как утверждается, курировал пыточную: зам.начальника Главного оперативного управления ФСИН Антон Ефаркин и начальник ГОУ ФСИН Евгений Гнедов, который согласовывал все свои действия с непосредственным куратором ГОУ первым заместителем директора ФСИН России генерал-лейтенантом Анатолием Рудым.

Основатель проекта Владимир Осечкин пообещал в следующих сериях опубликовать фото и служебные документы по всем должностным лицам, причастным к «пыточному конвейеру в ФКУ ОТБ-1 УФСИН России по Саратовской области».

6 октября Gulagu.net опубликовал на своем ютьюб-канале кадры с пытками заключенных в туберкулезной больнице ФСИН в Саратовской области, в Белгородской колонии № 4 и в ИК № 6 на Камчатке.

«Секретный архив» проекту передал программист Сергей Савельев, который в течение пяти лет имел доступ к компьютерам саратовского управления ФСИН. МВД объявило мужчину в международный розыск по делу о «неправомерном доступе к компьютерной информации» и заочно арестовало.

На основе публикации Gulagu.net Следственный комитет завел еще четыре уголовных дела — по фактам применения насилия к осужденным в тюремной больнице в Саратовской области. Всего расследуется семь уголовных дел.

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