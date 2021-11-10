В Саратовской области уволили 18 сотрудников УФСИН после публикации Gulagu.net видео с пытками

В Саратовской области уволили 18 сотрудников управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) после появления в сети видеозаписей с пытками заключенных в тюремной больнице. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на исполняющего обязанности начальника УФСИН Антона Ефаркина.

По его словам, возбуждено пять уголовных дел и еще 11 человек привлечено к строжайшей дисциплинарной ответственности.

«Мы сделаем все, чтобы разобраться и сделать соответствующие выводы, уверен, что в будущем такого не повторится», — добавил Ефаркин.

Накануне Gulagu.net опубликовал новые видео пыток, на которых зафиксировано шесть случаев изнасилования заключенных с июля 2015 года по сентябрь 2020 года в туберкулезной больнице ФСИН в Саратовской области.

Кроме того, портал перечислил имена тех, кто, как утверждается, курировал пыточную: замначальника Главного оперативного управления ФСИН Антона Ефаркина и начальника ГОУ ФСИН Евгения Гнедова, который согласовывал все свои действия с непосредственным куратором ГОУ, первым заместителем директора ФСИН России генерал-лейтенантом Анатолием Рудым.

Секретный архив проекту передал программист Сергей Савельев, который в течение пяти лет имел доступ к компьютерам саратовского управления ФСИН. МВД объявило мужчину в международный розыск по делу о «неправомерном доступе к компьютерной информации» и заочно арестовало.