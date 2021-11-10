Прекращено уголовное дело против программиста, передавшего Gulagu.net видео пыток в колонии

Прокуратура прекратила уголовное преследование программиста Сергея Савельева, передавшего проекту Gulagu.net видео с пытками заключенных в туберкулезной больнице ФСИН в Саратовской области, в Белгородской колонии № 4 и в ИК № 6 на Камчатке. Об этом сообщается в телеграм-канале проекта.

МВД обвиняло Савельева в «неправомерном доступе к компьютерной информации» — в течение пяти лет он имел имел возможность пользоваться компьютерами саратовского управления ФСИН. В конце октября ведомство объявило его в федеральный розыск и заочно арестовало.

Gulagu.net опубликовал первые видео с пытками, предоставленные Савельевым в начале октября. На основе этих данных Следственный комитет завел семь уголовных дел.

10 ноября проект выложил новый архив видеозаписей с пытками заключенных в туберкулезной больнице ФСИН в Саратовской области. Тогда же стало известно, что со своих постов были уволены 18 сотрудников управления ФСИН региона.