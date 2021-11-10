IKEA не будет повышать цены на товары в России

IKEA не станет повышать цены на товары в российских магазинах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора компании Понтуса Эрнтелла.

По его словам, цены на сырье и транспортировку повышаются, но это не повлияет на российский рынок. Все из‑за того, что более половины товаров производится в России, а также компания перевела логистику с морских на сухопутные пути.

Эрнтелл добавил, что IKEA будет внимательно следить за ситуацией и реагировать на значимые изменения.

Ранее финансовый директор компании Мартин ван Дам объявил о повышении цен на товары впервые с 2019 года. Такое решение приняли из‑за перебоев с поставками и ростом затрат на сырье. Чистая прибыль Inter IKEA, владельца бренда, за год упала на 17% — до 1,4 млрд евро.

По словам Эрнтелла, в России за период с 1 сентября 2020 года по 31 августа 2021-го продажи увеличились на 31% по сравнению с прошлым годом.