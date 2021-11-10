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ВОЗ: заболеваемость COVID-19 снижается везде, кроме Европы, включая Россию

Денис Ламехов
Сегодня в 15:16

Всемирная организация здравоохранения сообщила, что заболеваемость коронавирусом снижается во всех регионах, кроме Европы. Об этом сообщает Associated Press.

Агентство уточняет, что ВОЗ относит к Европе и Россию. На европейской территории за прошедшую неделю заболеваемость выросла на 7%, смертность — на 10%, подсчитали в организации. Две трети всех новых заражений в мире пришлось именно на эту часть света.

Глава европейского офиса ВОЗ Ханс Клюге сообщил, что если не будут приняты дополнительные меры борьбы с пандемией, к февралю количество смертей в Европе может увеличиться на 500 тыс. Сейчас этот показатель находится на уровне 1,4 млн.

В России за прошедшие сутки выявили 38 058 новых случаев COVID-19. За 24 часа умерли 1239 заболевших — это максимум с начала пандемии.

В мире, по данным ВОЗ, количество заражений коронавирусом превысило 250,1 млн. Россия находится на пятом месте по этому показателю. На первом — США (46,1 млн), на втором — Индия (34,3 млн), на третьем — Бразилия (21,8 млн), на четвертом — Великобритания (9,3 млн).

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