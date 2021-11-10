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Премьеру фильма «Ампир V» перенесли на 2022 год

Дарья Мельникова
Сегодня в 17:00

Премьеру экранизации Виктора Пелевина «Ампир V» перенесли на 31 марта 2022 года. Об этом сообщает «Кинопоиск».

С чем связан перенос, пока неизвестно. Изначально фильм должен был выйти в прокат 25 ноября 2021 года.

Картина рассказывает о москвиче Роме Шторкине, который становится частью элитной расы вампиров. Это полностью меняет всю его жизнь. Он получает имя Рама Второй и особняк в центре города. «Но главное, он обретает недоступные людям знания и власть, с которыми ему предстоит научиться жить», — отмечается в логлайне «Ампир V».

В фильме снялись Павел Табаков («Доктор Лиза»), Марина Зудина («Забавы молодых»), Вера Алентова («Ширли-Мырли»), Федор Бондарчук («Спутник») и рэпер Оксимирон.

Режиссером «Ампир V» выступил Виктор Гинзбург, который до этого снимал другую картину по роману Пелевина «Generation П».

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