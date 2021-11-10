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Sony удалила рекламу с Трэвисом Скоттом, а Fortnite убрала именную «эмоцию» рэпера

Рустам Абдуллин
Сегодня в 12:49

Sony удалила проморолик PlayStation 5 с Трэвисом Скоттом, вышедший год назад. На это обратили внимание в твиттере.

Скотт выступал креативным партнером Sony. Рекламное видео с ним в блоге Plastation теперь недоступно.

Из игры Fortnite пропала именная «эмоция» Скотта с отрывком из его трека «Out West», а вместе с ней раздел «Daily», где ее можно было купить. В твиттере королевской битвы исчезновение объяснили обновлением раздела, но от комментариев сами разработчики отказались.

Вероятно, это связано с трагедией на фестивале Astroworld, организованном рэпером. Из‑за давки там погибли 8 человек и больше нескольких сотен пострадали. Скотт пообещал вернуть деньги всем купившим билеты и помочь семьям погибших. Он записал видеообращение в инстаграме с сожалениями о случившемся.

По данным СМИ, известно как минимум об одном иске к артисту и другим организаторам феста. Его подал посетитель Мануэль Соуза, который считает, что давка напрямую связана с «поощрением насилия» и желанием организаторов «заработать за счет здоровья и безопасности посетителей».

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