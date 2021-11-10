Режиссер «Чик» снимет сериал для Netflix. Главную роль сыграет Александр Петров

Режиссер сериала «Чики» Эдуард Оганесян станет шоураннером психологической драмы о пути к искуплению для Netflix. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу стрим-сервиса.

Сериал расскажет об известном человеке, чья богатая и успешная жизнь рушится после того, как он становится виновником преступления. Главную роль исполнит Александр Петров («Текст»).

«Эта история наполнена самоиронией. В ней заложена достаточно амплитудная трансформация героев. Наверное, эта история, по сути, про путь к себе. Для меня лично это интересный опыт и путешествие в миры, с которыми я еще не сталкивался. И, как всегда, это смешно и грустно. Так, как в жизни», — поделился Оганесян.

Продюсерами сериала выступят Михаил Врубель, Александр Андрющенко, Федор Бондарчук и Вячеслав Муругов. Все они ранее работали над «Чиками». Название и дата премьеры предстоящего шоу, пока не разглашаются.

Проект Оганесяна станет вторым российским сериалом, который снимают специально для Netflix. 22 июля стрим-сервис объявил о старте съемок «Анны К.» со Светланой Ходченковой в главной роли.