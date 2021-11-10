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Илон Маск за два дня потерял 50 млрд долларов из‑за падения акций Tesla

Рустам Абдуллин
Сегодня в 11:30

Самый богатый человек на планете Илон Маск потерял 50 млрд долларов из‑за падения акций Tesla, продолжавшегося два дня подряд. Снижение стоимости ценных бумаг началось после того, как бизнесмен устроил опрос в твиттере.

Маск спросил пользователей, стоит ли ему продать 10% своих акций (21 млрд долларов) в компании, и добавил, что примет результаты и выполнит тот вариант, который выберут подписчики. В итоге почти 58% проголосовали за вариант с продажей акций.

Вскоре после этого появились новости о том, что брат предпринимателя Кимбал продал акции Tesla на 109 млн долларов незадолго до голосования. Также появилась информация, что Маск хочет продать долю в компании ради покрытия личных долгов.

Это самое крупное падение ценных бумаг в истории индекса миллиардеров Bloomberg. Издание отмечает, что Маск обошел даже Джеффа Безоса, который потерял 36 млрд долларов после развода с Маккензи Скотт в 2019 году.

Однако Маск все еще остается самым богатым человеком в мире — разница с состоянием второго богатейшего человека Безоса после падения составила 83 млрд долларов. В начале ноября основатель Tesla стал первым человеком в истории с состоянием более 300 млрд долларов, но Forbes Real Time на данный момент оценивает этот показатель в 271 млрд долларов.

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