Илон Маск за два дня потерял 50 млрд долларов из‑за падения акций Tesla

Самый богатый человек на планете Илон Маск потерял 50 млрд долларов из‑за падения акций Tesla, продолжавшегося два дня подряд. Снижение стоимости ценных бумаг началось после того, как бизнесмен устроил опрос в твиттере.

Маск спросил пользователей, стоит ли ему продать 10% своих акций (21 млрд долларов) в компании, и добавил, что примет результаты и выполнит тот вариант, который выберут подписчики. В итоге почти 58% проголосовали за вариант с продажей акций.

Вскоре после этого появились новости о том, что брат предпринимателя Кимбал продал акции Tesla на 109 млн долларов незадолго до голосования. Также появилась информация, что Маск хочет продать долю в компании ради покрытия личных долгов.

Это самое крупное падение ценных бумаг в истории индекса миллиардеров Bloomberg. Издание отмечает, что Маск обошел даже Джеффа Безоса, который потерял 36 млрд долларов после развода с Маккензи Скотт в 2019 году.

Однако Маск все еще остается самым богатым человеком в мире — разница с состоянием второго богатейшего человека Безоса после падения составила 83 млрд долларов. В начале ноября основатель Tesla стал первым человеком в истории с состоянием более 300 млрд долларов, но Forbes Real Time на данный момент оценивает этот показатель в 271 млрд долларов.