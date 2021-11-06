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Лекарство от COVID-19 в капсулах, первый за два года трек Slipknot и другие новости дня
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Коста-Рика стала первой страной, где ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для детей 16:08
Снуп Догг сказал, что стареющие рэперы заслуживают такого же уважения, что и легенды рока 15:34
Slipknot/Youtube
Slipknot выпустили первый за два года трек «The Chapeltown Rag» 15:18
Съемки сиквела «Черной Пантеры» приостановили из‑за травмы актрисы Летиции Райт 14:36
На фестивале Astroworld в Техасе случилась давка. Погибли как минимум 8 человек 13:46
Мишустин утвердил постановление о бесплатном втором высшем образовании в области искусств 13:11
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В России выявили 41 335 новых случаев COVID-19. Это максимум с начала пандемии 11:28
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Лекарство от COVID-19 в капсулах, первый за два года трек Slipknot и другие новости дня

Рустам Абдуллин
Сегодня в 18:45

В России за сутки выявили 41 335 новых случаев COVID-19 — это максимальный показатель с начала пандемии. Умерли 1188 человек.

Жители Татарстана смогут пользоваться общественным транспортом только при наличии QR-кода или медотвода от вакцинации. Нововведение начнет действовать через две недели.

Американская компания Pfizer заявила, что ее новое лекарство от COVID-19 в капсулах на 89% снижает риск тяжелого течения и смерти. Средство готовятся применять в США, переговоры о поставках ведутся с еще 90 странами.

Коста-Рика стала первым государством, где ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для детей от 5 до 11 лет. Для этого планируют использовать прививку компании Pfizer.

Задержаны все четверо напавших на мужчину с ребенком в Новой Москве. Глава СК Александр Бастрыкин распорядился переквалифицировать их действия на более тяжкую статью — с «хулиганства» на «покушение на убийство».

Участковый пришел в квартиру к москвичке и решил провести обыск, пытаясь найти военнообязанного родственника мужа. Во время визита силовик побил женщину, а потом ударил удостоверением по щеке и сказал: «Я здесь власть». Полиция проверяет инцидент.

В России со следующего учебного года можно будет бесплатно получить второе или последующее высшее образование в области искусств. Постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Во время выступления Трэвиса Скотта на музыкальном фестивале Astroworld образовалась давка, в которой погибли как минимум 8 человек. Госпитализировали 17 человек, в том числе с сердечными приступами.

Снуп Догг считает, что стареющие рэперы заслуживают такого же уважения, что и легенды рока и металла. В прошлом месяце легендарному рэперу исполнилось 50 лет.

Sonic Youth выложили два живых альбома, записанных в Техасе — деньги от них пойдут фондам, выступающим за право женщин на аборт в штате. По техасским законам с 1 сентября прерывание беременности после шестой недели запрещено.

Slipknot выпустили первый трек за два года. Он получил название «The Chapeltown Rag» — группа посвятила песню феномену фейк-ньюс, манипуляциям СМИ и соцсетей, а также зависимости человека от киберпространства.

Marvel Studios приостановил производство сиквела «Черной Пантеры» из‑за травмы колена, которую Летиция Райт получила еще в августе. Пока актриса восстанавливалась, команда снимала сцены без ее участия. Артистка обещает вернуться к съемкам в начале 2022 года.

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