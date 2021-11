Slipknot выпустили первый за два года трек «The Chapeltown Rag»

Сингл был спродюсирован Джо Баресси, который работал с Queens Of The Stone Age и Avenged Sevenfold. Ранее в 2021 году Кори Тейлор анонсировал новый альбом группы — на данный момент неизвестно, войдет ли туда новый трек.

Последняя пластинка Slipknot «We Are Not Your Kind» вышла в 2019 году. «В то время как индустрия движется к синглам, мы хотели сделать настоящий альбом от начала и до конца», — заявил тогда гитарист группы Джим Рут.