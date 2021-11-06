Снуп Догг сказал, что стареющие рэперы заслуживают такого же уважения, что и легенды рока

Снуп Догг считает, что стареющие рэперы должны пользоваться тем же уважением, что и легенды рока и металла. Об этом он заявил в подкасте Rolling Stone Music Now, когда речь зашла об умерших в 90-х The Notorious B.I.G. и Тупаке.

Догг, которому в прошлом месяце исполнилось 50 лет, сказал, что старых рэперов не так и много, потому что музыкальный жанр зародился относительно недавно. Артист утверждал, что рокеров преклонных лет не ограничивают их возрастом — и к рэперам нужно относиться аналогично.

«У вас есть рэперы в Зале славы рок-н-ролла. Но у вас нет чертовых рок-н-рольщиков в Зале славы рэпа. Уважайте нас такими, какие мы есть», — сказал Догг и добавил, что исполнители не перестают писать хорошую музыку с наступлением старости.

Догг подчеркнул, что сам является поклонником рок-групп и своими словами на умаляет их значения. «Мы любим их музыку, мы любим их, мы уважаем их, мы приходим, чтобы поддержать их, мы поем их песни», — сказал он.

«Мы должны получить такую же любовь в хип-хопе, потому что мы создали то, что будет вечным», — добавил он. Затем рэпер отметил, что хип-хоп стал самым доминирующим жанром в мейнстриме за последнее десятилетие, а другие направления заимствуют его фишки в своей собственной музыке, чтобы «оставаться актуальными».