Полицейский в Москве ударил удостоверением женщину по щеке со словами «я здесь власть»

30 октября Александр Бурденюк, участковый ОМВД по району Алексеевский, пришел домой к Диане Мальцевой, пытаясь найти брата ее мужа, который подлежит военному призыву. Женщина ответила, что разыскиваемый не живет в квартире с 2015 года, но силовик не поверил ее словам и захотел провести обыск. На просьбу показать постановление полицейский схватил Мальцеву за руки, вывернул кисти и ударил в живот.

Московская полиция проводит проверку после конфликта правоохранителя с женщиной, в квартире которой якобы проживал военнообазанный гражданин. Об этом передает РИА «Новости» .

Так Бурденюк попал в квартиру. Мальцева попросила показать его удостоверение, но тот «со всей силы» ударил им по ее щеке. Женщина начала кричать о том, что вызовет полицию, на что участковый говорил: «Вы что, здесь все попутали?», «Я вас всех здесь положу», «Я здесь власть».

За потасовкой наблюдала годовалая дочь Мальцевой, а на громкие звуки выбежал ее 18-летний сын. Бурденюк изъял у подростка паспорт и собирался доставить молодого человека в отдел полиции. После того, как через час домой вернулся муж москвички, участковый вернул паспорт и покинул квартиру.

В травмпункте у Мальцевой зафиксировали ушиб мягких тканей щечной области, ушиб левого лучезапястного сустава и ссадины правой кисти. По данным «Новой газеты», делом занимается юрист «Комитета против пыток» Адам Торосян.

В пресс-службе МВД по Москве сообщили, что организована проверка по факту инцидента. Там добавили, что Бурденюк, в свою очередь, заявил о неадекватных поведении и действиях женщины.