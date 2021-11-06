Татарстан введет QR-коды в общественном транспорте

Жители Татарстана смогут воспользоваться общественным транспортом только при наличии QR-кода или справки о медотводе от вакцинации. Об этом сообщает сайт президента республики.

В заявлении главы Татарстана Рустама Минниханова говорится, что нововведение начнет действовать через две недели. Оно распространится на всех граждан старше 18 лет.

Запуск системы кодов вызван жалобами на несоблюдение масочного режима в транспорте, отмечается в документе. Также жителям республики старше 60 лет, у которых нет QR-кода или медотвода, временно заблокируют транспортные карты.

Также с 9 ноября организации должны будут отстранять от работы сотрудников, которые еще не привились первым компонентом вакцины. «Меня могут критиковать, но мы будем принимать меры. У нас другого выхода нет», — заявил глава региона. Исключение будет сделано для переболевших коронавирусом за последние полгода или предоставивших медотовод от прививки.

Режим нерабочих дней в Татарстане продлевать не будут.

За прошедшие сутки в России выявили 41 335 новых случаев COVID-19 — это максимум с начала пандемии. За сутки умерли 1188 человек, что на шесть меньше, чем показатель накануне. Число летальных исходов за все время — 245 635.

В мире, по данным ВОЗ, количество заражений коронавирусом превысило 248,5 млн. Россия находится на пятом месте по этому показателю. На первом — США (45,9 млн), на втором — Индия (34,3 млн), на третьем — Бразилия (21,8 млн), на четвертом — Великобритания (9,2 млн).