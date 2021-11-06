Мишустин утвердил постановление о бесплатном втором высшем образовании в области искусств

Граждане России со следующего учебного года смогут бесплатно получить второе или последующее высшее образование в области искусств. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

В списке специальностей — режиссура театра, кино и телевидения, литературное творчество, художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором, композиция, музыкальная звукорежиссура и звукорежиссура аудиовизуальных искусств.

Еще одно высшее образование можно будет бесплатно получить в десяти профильных вузах страны. Это Всероссийский государственный институт кинематографии им. Герасимова, Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения, Российский институт театрального искусства — ГИТИС, Театральный институт имени Б.Щукина, Высшее театральное училище им. М.С.Щепкина, Школа-студия МХАТ, Российская академия музыки имени Гнесиных, Московская государственная консерватория имени П.И.Чайковского, Санкт-Петербургская государственная консерватория им. Н.А.Римского-Корсакова и Литературный институт имени А.М.Горького.

Абитуриентов отберут на конкурсной основе. Они не будут сдавать ЕГЭ, но им придется пройти творческие и профессиональные испытания, а также собеседование. Претенденты, набравшие наибольшее количество баллов, будут зачислены на бесплатные места.

От нововведения не пострадают те, кто хотят получить первое образование в области искусств — количество бюджетных мест увеличено. Отбор соискателей, имеющих высшее образование, будет проводиться отдельно от абитуриентов, поступающих в вузы в первый раз.