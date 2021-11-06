Задержаны напавшие на мужчину с ребенком в Новой Москве. Их статью переквалифицируют на более тяжкую

Задержаны все четверо участников нападения на мужчину с ребенком в Новой Москве. Об этом сообщили в ГУ МВД по столице.

Известно, что трое из задержанных — граждане России 2000–2003 годов рождения. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин дал поручение ходатайствовать о заключении их под стражу. Дело будет передано в первое управление по расследованию особо важных дел СК по Москве.

Также Бастрыкин поручил переквалифицировать действия нападавших на более тяжкую статью — с «хулиганства» на «покушение на убийство». Такое решение принято, так как «в ряде СМИ, со слов потерпевшего, стала распространяться информация о том, что у нападавших был колюще-режущий предмет», — рассказали в Следственном комитете.

Инцидент произошел в микрорайоне Новые Ватутинки вечером 4 ноября — его засняла одна из камер видеонаблюдения. На кадрах видно, как группа из четырех мужчин переходит дорогу. По пути им встречаются двое других мужчин, один из них — с ребенком.

По неизвестной причине четверо начинают преследовать прохожих: трое мужчин пытаются догнать одного пешехода, а четвертый решает бежать за другим — тем, на плечах у которого сидит ребенок.