В России выявили 41 335 новых случаев COVID-19. Это максимум с начала пандемии

В России за последние сутки выявили 41 335 новых случаев COVID-19, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием. Это максимальный показатель с начала пандемии, он на 600 превышает вчерашний прирост.

Больше всего новых пациентов в Москве — 6880 (плюс 473 к цифрам за вчера). Затем идут Петербург, Подмосковье, Самарская, Воронежская, Нижегородская области и Республика Крым.