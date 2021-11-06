В России выявили 41 335 новых случаев COVID-19. Это максимум с начала пандемии

В России за последние сутки выявили 41 335 новых случаев COVID-19, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием. Это максимальный показатель с начала пандемии, он на 600 превышает вчерашний прирост.
Больше всего новых пациентов в Москве — 6880 (плюс 473 к цифрам за вчера). Затем идут Петербург, Подмосковье, Самарская, Воронежская, Нижегородская области и Республика Крым.
Общее число зарегистрированных в стране случаев увеличилось до 8 755 930. За сутки умерли 1188 человек, что на шесть меньше, чем показатель накануне. Число летальных исходов за все время — 245 635.
В мире, по данным ВОЗ, количество заражений коронавирусом превысило 248,5 млн. Россия находится на пятом месте по этому показателю. На первом — США (45,9 млн), на втором — Индия (34,3 млн), на третьем — Бразилия (21,8 млн), на четвертом — Великобритания (9,2 млн).