Съемки сиквела «Черной пантеры» приостановили из‑за травмы актрисы Летиции Райт

Disney и Marvel Studios приостановили производство фильма «Черная пантера: Ваканда навсегда» из‑за травмы колена, которую Летиция Райт получила в конце августе. Исполнительница главной роли готова вернуться на съемочную площадку в начале 2022 года, пишет Variety.

Актриса травмировалась на съемках в Бостоне, а потом отправилась в Лондон. Спустя два месяца Райт так и не вернулась к производству картины, в то время как режиссер Райан Куглер снимал сцены без ее участия.

Представители актрисы подтвердили, что она все еще восстанавливается и вернется на работу в начале следующего года. Издание отмечает, что производственная пауза не повлияет на дату премьеры — лента выйдет в прокат 11 ноября, как и планировалось. Ранее релиз перенесли с 8 июля.

Летиция Райт играет роль Шури, сестры Т’Чаллы. Ее персонажа поместили в центр повествования после смерти Чедвика Боузмана из‑за рака толстой кишки.