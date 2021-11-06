Коста-Рика стала первой страной, где ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для детей

Коста-Рика стала первым государством, где ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для детей. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Министерство здравоохранения страны.

Требование касается детей от 5 до 11 лет. «В соответствии с принципом наилучшего обеспечения интересов детей и подростков <…> Национальная комиссия по вакцинации и эпидемиологии постановила, что вакцинация от коронавируса будет обязательной для всех несовершеннолетних», — заявили в ведомстве.

Прививать детей начнут в марте 2022 года. Для этого Коста-Рика будет использовать вакцину компании Pfizer. Всего страна закупит 3,5 млн доз. Подростки от 12 лет обязаны прививаться с весны 2021 года.

В начале ноября 2021 года США разрешили применять вакцину Pfizer на детях — однако речь не шла об обязательности прививки. Власти ожидают, что вакцинация детей снизит передачу коронавируса в США на 8% в ближайшие пять месяцев.

1 ноября разработчики «Спутника V» сообщили, что их препарат в перспективе также может использоваться для вакцинации детей и подростков. В первом случае концентрацию уменьшат в 10 раз, во втором — в 5. Экспертная оценка возможности вакцинации несовершеннолетних может быть завершена в ближайшее время.