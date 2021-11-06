На фестивале Astroworld в Техасе случилась давка. Погибли как минимум 8 человек

Восемь человек погибли и еще несколько пострадали на музыкальном фестивале Astroworld в Хьюстоне (штат Техас). Во время выступления рэпера Трэвиса Скотта образовалась давка, передает CNN.

Люди начали подходить ближе к сцене, из‑за чего некоторые стали падать без сознания и терять равновесие, наводя еще большую панику в толпе. На помочь к пострадавшим выехала машина скорой помощи, тогда же Скотт остановил концерт.