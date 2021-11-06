На фестивале Astroworld в Техасе случилась давка. Погибли как минимум 8 человек

Восемь человек погибли и еще несколько пострадали на музыкальном фестивале Astroworld в Хьюстоне (штат Техас). Во время выступления рэпера Трэвиса Скотта образовалась давка, передает CNN.
Люди начали подходить ближе к сцене, из‑за чего некоторые стали падать без сознания и терять равновесие, наводя еще большую панику в толпе. На помочь к пострадавшим выехала машина скорой помощи, тогда же Скотт остановил концерт.
По данным местных властей, больше 300 человек обратились за помощью в полевой госпиталь, развернутый неподалеку от фестиваля. С более тяжелыми травмами в больницу доставили 17 человек, 11 из них с сердечными приступами. От давки также пострадал 10-летний ребенок.
На концерт Скотта пришли посмотреть около 50 тыс. человек. В соцсетях сообщают, что еще до начала фестиваля посетители штурмом взяли ворота и миновали охранников и металлодетекторы. Нескольких человек задержали, другие получили травмы.
У Astroworld двухдневный формат, однако организаторы сообщили, что второй день фестиваля отменен. В программе шоу заявлены SZA, Bad Bunny и 21 Savage.