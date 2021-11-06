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Pfizer заявили, что их лекарство от COVID-19 в капсулах на 89% снижает риск тяжелого течения

Денис Ламехов
Сегодня в 10:00

Американская компания Pfizer заявила, что созданный ей препарат Paxlovid, предназначенный для лечения коронавируса и выпускающийся в виде капсул, на 89% снижает риск тяжелого течения или смерти у взрослых пациентов.

Такие данные были получены после двух фаз клинический испытаний. В исследовании участвовали 1,2 тысячи человек. Среди принимавших лекарство в первые дни болезни, были госпитализированы 0,8%. Производитель подчеркнул, что не было зафиксировано ни одного летального исхода. По словам компании, средство сможет «исключить до девяти из десяти госпитализаций».

В Pfizer намерены получить разрешение на экстренное использование нового лекарства в США и находятся в переговорах о поставке средства в еще 90 государств. Их список не раскрывается.

Агентство Reuters сообщает, что для стран с высоким уровнем доходов на душу населения цена Paxlovid составит около 700 долларов. Для стран с низким уровнем доходов данные пока неизвестны, но производитель хочет, чтобы «и у них был беспрепятственный доступ к лекарству».

В начале ноября Владимир Путин заявил, что в России в ближайшее время начнут применяться лекарства от коронавируса.

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