Американская экспериментальная группа Sonic Youth выложила два живых альбома, записанных в Техасе. Все деньги от их продажи пойдут фондам, которые поддерживают право женщин на аборт в штате.

Пластинки датированы 1995 и 2006 годами. Цена каждой — 10 долларов. Средства распределят между фондами Texas Choice и Abortion Support Network.

«Закон о запрете абортов в Техасе это просто линчевание, ковбойская ментальность. Он идет вразрез с американской конституцией. Мы сможем противостоять этому бесчеловечному решению только если будем действовать сообща. Надеюсь, все больше людей будут в курсе происходящего и окажут поддержку. В том числе и с помощью пожертвований», — заявила гитаристка коллектива Ким Гордон в интервью Rolling Stone.

Закон о запрете абортов в Техасе вступил в силу 1 сентября. Он запретил прерывание беременности после шестой недели. После этого Минюст США подал иск, в котором заявил, что новые правила противоречат американской конституции. «Соединенные Штаты будут добиваться временного, а затем и постоянного запрета на исполнение этого закона», — говорится в судебных документах.

Спустя месяц после принятия закона марши против него состоялись во всех 50 американских штатах. В акциях участвовали десятки тысяч человек. На плакатах они писали «Мое тело, мое решение, мое право», «Аборт — это личный выбор, а не правовые дебаты», «Аборт — право женщин» и другие лозунги. Некоторые надели футболки с числом 1973 — это год, когда в США было полностью легализовано прерывание беременности.

7 октября американский суд приостановил действие закона, однако спустя два дня постановление вновь вступило в силу.