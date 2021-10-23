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Жители Сочи протестами вернули одностороннее движение на дороге, где случилось ДТП с машиной Собчак 18:52
В Петербурге намерены ввести локдаун, Гослинг снимется в роли Кена и другие новости дня
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Sony Pictures анонсировала два безымянных фильма Marvel 16:22
Дочь Пола Уокера вышла замуж. К алтарю ее отвел лучший друг покойного актера Вин Дизель 16:15
На блогершу, оголившую грудь на фоне храма в Москве, завели дело об оскорблении чувств верующих 15:37
«Напевал паровозика Томаса»: юзеры рассказали, за что начальство ругало их на работе 14:33
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THR: Хейден Кристенсен вернется к роли Энакина Скайуокера в сериале об Асоке Тано 13:59
МВД объявило в розыск программиста, передавшего Gulagu.net видео с пытками заключенных 13:15
Умерла журналистка «Эха Москвы» Майя Пешкова 12:11
«Фонтанка»: в Петербурге введут локдаун с 30 октября 11:45
В России вновь обновились антирекорды по ковиду. Заразились 37 678 человек, умерли 1075 11:11
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Фестиваль короткометражек Shnit Worldwide Shortfilmfestival завершится досрочно из‑за локдауна 9:00
На Кузбассе семь человек под видом подростков вымогали деньги. Их приговорили к реальным срокам Вчера в 23:09
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Дайджест

В Петербурге намерены ввести локдаун, Гослинг снимется в роли Кена и другие новости дня

Рустам Абдуллин
Сегодня в 18:31

В Петербурге планируют ввести локдаун «по московскому сценарию» с 30 октября. Источник «Фонтанки» рассказал, что такие меры принимаются, чтобы столичные туристы не приезжали в город в период нерабочих дней.

В России третий день фиксируется максимальная заболеваемость COVID-19. За сутки заболели 37 678 человек, умерли — 1036.

В возрасте 75 лет из‑за коронавируса скончалась обозреватель «Эха Москвы» Майя Пешкова. Она была автором и ведущей программ «Непрошедшее время» и «Книжное казино».

МВД объявило в федеральный розыск программиста, который предоставил Gulagu.net видеозаписи ФСИН с пытками заключенных. В рамках какого дела ведется розыск, неизвестно.

На OnlyFans-модель, которая оголила грудь на фоне храма Василия Блаженного в Москве, завели дело об оскорблении чувств верующих. Ранее девушка говорила, что видео выложила не она, а записали его два-три года назад.

Солист группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов резко высказался в отношении либералов, представителей ЛГБТ и «Ельцин-центра», на сцене которого выступал. Извиняться артист отказался, а музей разорвал отношения с организаторами его концерта.

Стали известны новые подробности трагедии на съемках «Ржавчины». Оказалось, что за неделю до смертельного выстрела Алека Болдуина тот же самый реквизитный пистолет несколько раз давал осечку.

Мидоу Уокер, дочь покойного актера Пола Уокера, вышла замуж. К алтарю девушку отвел друг семьи и ее крестный отец Вин Дизель.

Райан Гослинг исполнит роль Кена в фильме про культовую куклу Барби. Режиссером выступит Грета Гервиг, а главную роль сыграет Марго Робби.

Sony Pictures анонсировала релиз двух безымянных фильмов по вселенной Marvel на 23 июня и 6 октября 2023 года. Collider предполагает, что, скорее всего, речь идет о кинолентах про Мадам Паутину и Джекпот.

Хейден Кристенсен сыграет в сериале Disney+ «Асока», сообщают источники THR. Предполагается, что он появится либо в воспоминаниях, либо в роли призрака Силы.

Элтон Джон выпустил «карантинный альбом» «The Lockdown Sessions». В записи пластинки приняли участие Lil Nas X, Майли Сайрус, Gorillaz, Young Thug, Ники Минаж и другие музыканты.

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