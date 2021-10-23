Дочь Пола Уокера вышла замуж. К алтарю ее отвел лучший друг покойного актера Вин Дизель

Мидоу Уокер, дочь актера Пола Уокера, вышла замуж за актера Луи Торнтона-Аллана. На церемонии бракосочетания к алтарю девушку друг семьи Уокеров и ее крестный отец Вин Дизель. Фотографиями Мидоу поделилась в своем инстаграме, а в комментариях девушку поздравили новобрачную с наилучшими пожеланиями. На мероприятии также была Джордана Брюстер, известная по роли Мии в «Форсаже».

Сама свадьба прошла еще месяц назад в Доминикане. Из‑за пандемии праздник не получилось сделать масштабным, к ним не смогли приехать родственники жениха и некоторые близкие друзья.

В день публикации Дизель выложил на своей страничке фан-арт с Домиником Торетто и Брайаном О’Коннером, которого играл Пол Уокер.