В России вновь обновились антирекорды по ковиду. Заразились 37 678 человек, умерли 1075

В России третий день зафиксирована максимальная заболеваемость COVID-19 — за сутки выявлено 37 678 заражение, сообщает оперштаб по ситуации с заболеванием. Это на 537 больше, чем вчера.
В Москве суточная заболеваемость снизилась с 8166 до 7803 случаев. Следом по этому показателю идут Петербург, Подмосковье, Самарская, Нижегородская и Воронежская области, республики Башкортостан и Крым.
Смертность тоже максимальная — за сутки умерли 1075 пациента, что на 11 превосходит предыдущий максимальный показатель, установленный вчера. За все время скончались 229 528 человека.
Общее количество зарегистрированных случаев достигло 8 205 983. За сутки выздоровели 26 077 человека, за все время — 7 143 137.
В мире, по данным ВОЗ, количество заражений коронавирусом превысило 242,3 млн. Россия находится на пятом месте по этому показателю. На первом — США (44,9 млн), на втором — Индия (34,1 млн), на третьем — Бразилия (21,6 млн), на четвертом — Великобритания (8,6 млн).