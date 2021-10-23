В России вновь обновились антирекорды по ковиду. Заразились 37 678 человек, умерли 1075

В России третий день зафиксирована максимальная заболеваемость COVID-19 — за сутки выявлено 37 678 заражение, сообщает оперштаб по ситуации с заболеванием. Это на 537 больше, чем вчера.

В Москве суточная заболеваемость снизилась с 8166 до 7803 случаев. Следом по этому показателю идут Петербург, Подмосковье, Самарская, Нижегородская и Воронежская области, республики Башкортостан и Крым.