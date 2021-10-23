Райан Гослинг сыграет роль Кена в фильме про Барби

Актер Райан Гослинг исполнит роль Кена в предстоящей картине Греты Гервиг про культовую куклу Барби. Об этом сообщает Deadline.

Источники издания заявляют, что в настоящее время актер ведет заключительные переговоры с Warner Bros о съемках.

Подробности сюжета пока не разглашаются. Неизвестно также, какие еще персонажи из линейки производителя игрушек Mattel появятся в грядущей картине. Премьера запланирована на 2023 год.

Главную роль в фильме исполнит Марго Робби. Сценарий напишет Ной Баумбах («История о супружестве») в соавторстве с Гервиг.

Недавно Гослинг завершил съемки в экшене братьев Руссо «Серый человек» для Netflix. В нем он сыграл главную роль совместно с Крисом Эвансом.

Прорыв Греты Гервиг случился после выхода фильмов «Леди Берд» в 2017 году и «Маленькие женщины» в 2019 году. Суммарно две картины удостоились 11 номинаций на «Оскар», включая премию за лучшую режиссуру, и одной победы.