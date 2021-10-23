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Элтон Джон выпустил альбом коллабораций «The Lockdown Sessions»

Дарья Мельникова
Сегодня в 17:29

22 октября Элтон Джон выпустил альбом «The Lockdown Sessions», записанный на карантине. В пластинку вошли 16 треков при участии Дуа Липы, Lil Nas X, Майли Сайрус, Gorillaz, Young Thug, Ники Минаж и других музыкантов.

На официальном сайте артист поделился историей создания каждой песни. Например, Джон рассказал, что ему было очень весело работать с рэпером Lil Nas X над композицией «One Of Me», а также признался, что на виниловой пластинке представлена совершенно другая версия этой песни.

Артист отметил, что все треки получились разнообразными, интересными и отличаются от его прежних работ. «Это материал, который вывел меня из моей зоны комфорта на совершенно новую территорию», — добавил он.

30 сентября Элтон Джон и Стиви Уандер выпустили совместный трек «Finish Line». По словам Джона, это одна из лучших песен, которую он когда‑либо делал.

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