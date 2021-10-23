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МВД объявило в розыск программиста, передавшего Gulagu.net видео с пытками заключенных

Дарья Мельникова
Сегодня в 13:15

МВД России объявило в федеральный розыск бывшего заключенного и программиста Сергея Савельева, который предоставил проекту Gulagu.net архив ФСИН с кадрами пыток заключенных. Об этом сообщает ТАСС.

Карточка Савельева появилась в базе розыска ведомства. В ней отмечается, что родившийся в Минске в 1989 году мужчина разыскивается по статье УК. В рамках какого дела ведется розыск, неизвестно.

Ранее Gulagu.net опубликовал на своем ютьюб-канале новые кадры с пытками заключенных в туберкулезной больнице ФСИН в Саратовской области, в Белгородской исправительной колонии № 4 и в ИК № 6 на Камчатке. В видео показаны четыре случая насилия. В одном из них сотрудник спецназа ФСИН бьет заключенного и угрожает ему изнасилованием.

По словам основателя проекта Владимира Осечкина, «секретный архив» передал им программист, который в течение пяти лет имел доступ к компьютерам саратовского управления ФСИН. Объем архива, сообщают в Gulagu.net, 40 гигабайт. Материалы продолжат публиковать постепенно.

На основе публикации портала СК завел семь уголовных дел по фактам применения насилия к осужденным в тюремной больнице.

16 октября Савельев попросил политического убежища во Франции. При помощи сотрудников Комитета против пыток Сергей покинул Россию, затем через Беларусь попал в Северную Африку, а после прилетел в Париж.

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