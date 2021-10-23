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Умерла журналистка «Эха Москвы» Майя Пешкова

Дарья Мельникова
Сегодня в 12:11

В ночь на 23 октября в возрасте 75 лет скончалась журналистка «Эха Москвы» Майя Пешкова. Об этом сообщил главред радиостанции Алексей Венедиктов в телеграм-канале.

«Журналистка „Эха“ Майя Пешкова ушла из жизни. Ковид», — написал он.

Майя Пешкова — известный литературный критик и обозреватель на «Эхе Москвы». На радиостанцию она пришла в 1992 году и стала автором таких программ, как «Непрошедшее время», «Книжное казино», «Детская площадка», «Титульный лист», «Книги и вокруг».

Позже журналистка в соавторстве с Юрием Буслаевым выпустила пластинку «Серебряные дребезги» о жизни и творчестве Марии Цветаевой. В 2018 году она опубликовала книгу «Непрошедшее время». В ней — разговоры с Александром Сокуровым, Алексеем Баталовым, Михаилом Пиотровским, Владимиром Познером и другими.

В 2010 году Пешкова стала лауреатом премии Артема Боровика в номинации «Радио» за цикл радиопрограмм «Победа». В 2006 году ее наградили серебряной медалью Александра Блока за цикл передач «Непрошедшее время».

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