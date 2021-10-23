«Фонтанка»: в Петербурге введут локдаун с 30 октября

Власти Петербурга планируют ввести «жесткий локдаун на время нерабочих дней по московскому сценарию». Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на близкий к правительству источник.

Издание отмечает, что о введении ограничений объявят вечером 23 октября. Предполагается, что закроются непродовольственные магазины, кафе и рестораны начнут работать только на вынос и доставку, а театры и музеи можно будет посетить только по QR-кодам.

Такие меры предпринимаются, чтобы снизить рост заболеваемости коронавирусом и избежать закрытия бизнеса во время новогодних праздников.

«Если сейчас не ввести локдаун, через неделю свободные места в ковидных стационарах закончатся», — отметил источник.

Ограничения в Петербруге будут полностью соответствовать московским. Источник уточняет, что это сделано для того, чтобы столичные туристы не приезжали в город в период нерабочих дней.

21 октября в Москве и Подмосковье объявили о нерабочих днях с 28 октября по 7 ноября. В эти дни будут закрыты торговые центры, концертные залы, клубы, салоны красоты, фитнес-центры, бассейны, кинотеатры, стоматологии и другие места общественного пользования. Рестораны и кафе будут работать только на доставку.

23 октября в Петербурге выявили 3 360 случаев заболевания COVID-19. Это максимум с 5 января.