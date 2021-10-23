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Съемочная группа «Ржавчины» в знак протеста ушла с площадки за несколько часов до трагедии

Дарья Мельникова
Сегодня в 10:46

За несколько часов до гибели оператора Галины Хатчинс шесть сотрудников съемочной группы покинули площадку «Ржавчины» в знак протеста против невыносимых условий труда. Об этом сообщает The Los Angeles Times.

Операторы и их помощники жаловались на низкую зарплату, переработки и долгий путь на работу. Съемочная группа отмечает, что им обещали оплатить гостиничные номера в Сан-Фе, но в итоге этого не случилось. Сотрудникам приходилось проезжать по 80 километров в день до работы из Альбукерке.

В день трагедии съемочная группа пребыла на площадку в 6.30 утра и начала собирать вещи, чтобы уйти. Хатчинс поддержала протестующих, выступая за более безопасные условия труда для своей команды и плакала, когда они ушли.

«Она сказала: «Я чувствую, что теряю своих лучших друзей», — вспоминал один из рабочих.

Съемочная группа, которая была членом Международного альянса работников театральной сцены, позже узнала, что для их замены была привлечена команда, не состоящая в профсоюзе. Один из продюсеров приказал членам альянса покинуть съемочную площадку и пригрозил вызвать охрану, если они не сделают это добровольно.

По словам источников The Los Angeles Times, протоколы безопасности и проверки оружия во время съемок «Ржавчины» соблюдены не были. Они рассказали, что за неделю до трагедии один из операторов жаловался менеджеру по производству на небезопасное оружие из‑за двух случайных выстрелов. Тогда дублер Алека Болдуина случайно дважды выстрелил после того, как ему сказали, что в оружие нет боеприпасов, включая холостые патроны.

«Должно было быть проведено расследование того, что произошло. Не было никаких совещаний по вопросам безопасности. Не было никакой гарантии, что это не повторится снова. Все, чего они хотели, — это спешить, спешить, спешить», — отметил один из работников.

Трагедия произошла 21 октября во время съемки перестрелки, которая началась в церкви на ранчо. Персонаж Болдуина должен был выйти из нее и достать пистолет из кобуры. Первый раз актер вынул оружие без происшествий, но во второй раз боеприпасы полетели в сторону Хатчинс, еще одного оператора и режиссера Джоэла Соуза. По словам очевидцев, снаряд пролетел мимо камер, но пронзил плечо Хатчинс и задел Соуза. Женщина упала на землю, когда члены съемочной группы пытались остановить кровотечение.

Associated Press отмечает, что Болдуину передал пистолет помощник режиссера, указав на его безопасноть. Согласно полицейским данным, помощник не знал, что оружие было заряжено боевыми патронами.

За оружейным реквизитом на съемках «Ржавчины» отвечала 24-летняя Ханна Рид. Она недавно закончила дебютную работу в качестве главного оружейника для фильма «Старый путь» с Клинтом Говардом и Николасом Кейджем.

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