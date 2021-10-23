Sony Pictures анонсировала два безымянных фильма Marvel

Sony Pictures анонсировала выход двух безымянных фильмов Marvel 23 июня и 6 октября 2023 года. Об этом сообщает Collider.

Издание предполагает, что вероятнее всего картины выйдут в рамках Sony Pictures Universe of Marvel Character — киновселенной Sony с героями и злодеями вселенной Marvel, связанными с Человеком-пауком.

Кроме того, «Веном 2» разрушил барьер между SPUMC и MCU (киновселенной Marvel), а режиссер «Морбиуса» намекнул на камео симбиота Тома Харди в предстоящем фильме.

По мнению Collider, под безымянными фильмами предполагаются анонсированные ранее тайные проекты Marvel — киноленты про Мадам Паутину от С.Дж. Кларксон («Джессика Джонс») и супергероиню Джекпот от Марка Гуггенхайма («Легенды завтрашнего дня»).

Помимо анонсированных картин, Sony планирует выпустить 13 января 2023 года фильм про Крэйвена-охотника с Аароном Тейлором-Джонсоном в главой роли. Он ранее играл персонажа Ртуть в киноленте «Мстители: Эра Альтрона».