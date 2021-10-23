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Основатель группы «Агата Кристи» со сцены «Ельцин-центра» оскорбил либералов, ЛГБТ и сам музей

Рустам Абдуллин
Сегодня в 17:08

В ночь на 23 октября в Екатеринбурге прошел концерт рок-группы «Агата Кристи» в рамках фестиваля Ural Music Night. Во время выступления вокалист Вадим Самойлов резко высказался против либералов, представителей ЛГБТ и «Ельцин-центра», на сцене которого он стоял.

Его слова привело издание It’s My City.

Какие‑то мы здесь, не все, но есть тут какая‑то херня борзая, тупорылая. Вот есть здесь такая, она здесь присутствует. Везде, да, везде. Но я просто болею за то, чтобы у нас этой херни не было. Вот этой тупорылой ***** [херни], которая либеральная такая.

Кстати, привет «Ельцин-центру». Дорогие мои, мы вас здесь факаем, мы здесь выступаем. Вы тут нам площадки предоставляете. Мы знаем, чем вы занимаетесь. Вы занимаетесь контрпропагандой антигосударственной. Здесь в «Ельцин-Центре». Fuck off you всех, кто этим занимается.
Вадим Самойлов
Основатель группы «Агата Кристи»

В конце речи Самойлов обратился к представителям ЛГБТ. Полную запись его выступления выложило в телеграм-канале издание E1.ru.

А тех, кто стоит за то, чтобы Россия была сильной и единой, тех я всех люблю и приветствую. На Урале, в Сибири, где бы ни было. А если есть какие‑то ******** [представители гомосексуальной ориентации], ЛГБТ, ***** [занимайтесь сексом] куда хотите друг друга, только нам не рассказывайте. А жизнь больше, чем вся эта ***** [херня].
Вадим Самойлов
Основатель группы «Агата Кристи»

Директор Ural Music Night Евгений Горенбург перед финальным номером группы извинился за слова Самойлова в отношении «Ельцин-центра» и партнеров, но сам музыкант отказался приносить извинения ни перед кем.

«Наезд оправданный. То, что сказал, — то и думаю. То, что сказал в форме, может, излишней — это тогда вопросы к группе „Ленинград“, они тоже матерятся на сцене. За мат перед зрителями готов извиниться. А за все остальное — нет, по сути я сказал все правильно», — прокомментировал свою выходку Самойлов «Подъему» и добавил, что «лучше прийти в логово и там озвучить свою позицию».

«Ельцин-центр» ответил на слова фронтмена «Агаты Кристи», пообещав прекратить сотрудничество с организаторами фестиваля. «Надеемся никогда более не видеть Самойлова в стенах „Ельцин-центра“», — добавили в пресс-службе.

Однодневный мультижанровый фестиваль Ural Music Night состоялся 22 октября на 70 закрытых площадках Екатеринбурга. Он прошел в формате COVID-free.

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