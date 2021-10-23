Основатель группы «Агата Кристи» со сцены «Ельцин-центра» оскорбил либералов, ЛГБТ и сам музей

В ночь на 23 октября в Екатеринбурге прошел концерт рок-группы «Агата Кристи» в рамках фестиваля Ural Music Night. Во время выступления вокалист Вадим Самойлов резко высказался против либералов, представителей ЛГБТ и «Ельцин-центра» , на сцене которого он стоял.

Какие‑то мы здесь, не все, но есть тут какая‑то херня борзая, тупорылая. Вот есть здесь такая, она здесь присутствует. Везде, да, везде. Но я просто болею за то, чтобы у нас этой херни не было. Вот этой тупорылой ***** [херни], которая либеральная такая. Кстати, привет «Ельцин-центру». Дорогие мои, мы вас здесь факаем, мы здесь выступаем. Вы тут нам площадки предоставляете. Мы знаем, чем вы занимаетесь. Вы занимаетесь контрпропагандой антигосударственной. Здесь в «Ельцин-Центре». Fuck off you всех, кто этим занимается.

В конце речи Самойлов обратился к представителям ЛГБТ. Полную запись его выступления выложило в телеграм-канале издание E1.ru.

А тех, кто стоит за то, чтобы Россия была сильной и единой, тех я всех люблю и приветствую. На Урале, в Сибири, где бы ни было. А если есть какие‑то ******** [представители гомосексуальной ориентации], ЛГБТ, ***** [занимайтесь сексом] куда хотите друг друга, только нам не рассказывайте. А жизнь больше, чем вся эта ***** [херня].

Директор Ural Music Night Евгений Горенбург перед финальным номером группы извинился за слова Самойлова в отношении «Ельцин-центра» и партнеров, но сам музыкант отказался приносить извинения ни перед кем.

«Наезд оправданный. То, что сказал, — то и думаю. То, что сказал в форме, может, излишней — это тогда вопросы к группе „Ленинград“, они тоже матерятся на сцене. За мат перед зрителями готов извиниться. А за все остальное — нет, по сути я сказал все правильно», — прокомментировал свою выходку Самойлов «Подъему» и добавил, что «лучше прийти в логово и там озвучить свою позицию».

«Ельцин-центр» ответил на слова фронтмена «Агаты Кристи», пообещав прекратить сотрудничество с организаторами фестиваля. «Надеемся никогда более не видеть Самойлова в стенах „Ельцин-центра“», — добавили в пресс-службе.

Однодневный мультижанровый фестиваль Ural Music Night состоялся 22 октября на 70 закрытых площадках Екатеринбурга. Он прошел в формате COVID-free.