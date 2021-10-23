Основатель группы «Агата Кристи» со сцены «Ельцин-центра» оскорбил либералов, ЛГБТ и сам музей

В ночь на 23 октября в Екатеринбурге прошел концерт рок-группы «Агата Кристи» в рамках фестиваля Ural Music Night. Во время выступления вокалист Вадим Самойлов резко высказался против либералов, представителей ЛГБТ и «Ельцин-центра», на сцене которого он стоял.
Его слова привело издание It’s My City.
В конце речи Самойлов обратился к представителям ЛГБТ. Полную запись его выступления выложило в телеграм-канале издание E1.ru.
Директор Ural Music Night Евгений Горенбург перед финальным номером группы извинился за слова Самойлова в отношении «Ельцин-центра» и партнеров, но сам музыкант отказался приносить извинения ни перед кем.
«Наезд оправданный. То, что сказал, — то и думаю. То, что сказал в форме, может, излишней — это тогда вопросы к группе „Ленинград“, они тоже матерятся на сцене. За мат перед зрителями готов извиниться. А за все остальное — нет, по сути я сказал все правильно», — прокомментировал свою выходку Самойлов «Подъему» и добавил, что «лучше прийти в логово и там озвучить свою позицию».
«Ельцин-центр» ответил на слова фронтмена «Агаты Кристи», пообещав прекратить сотрудничество с организаторами фестиваля. «Надеемся никогда более не видеть Самойлова в стенах „Ельцин-центра“», — добавили в пресс-службе.
Однодневный мультижанровый фестиваль Ural Music Night состоялся 22 октября на 70 закрытых площадках Екатеринбурга. Он прошел в формате COVID-free.