На блогершу, оголившую грудь на фоне храма в Москве, завели дело об оскорблении чувств верующих

На 22-летнюю модель Лолиту Богданову возбудили уголовное дело об оскорблении чувств верующих, пишет ТАСС. Девушку хотят привлечь к ответственности за видео, на котором она оголяет грудь на фоне храма Василия Блаженного в Москве.
Статья предусматривает до одного года лишения свободы. Пока что ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Богданова, также известная под псевдонимом Lola Bunny, после поднявшегося резонанса извинилась в инстаграме и пожаловалась на угрозы. «Я извиняюсь, что оскорбила чувства верующих, это видео было сделано два или три года назад и не было выложено мной, я очень сожалею об этом», — написала блогерша в сторис.
По данным Daily Storm, Богданова зарабатывает, выкладывая эротические фото и видео на OnlyFans — сервис, где посмотреть контент можно за платную подписку на автора.
29 сентября блогер из Таджикистана Руслан Бобиев опубликовал в сети снимок, который также привлек внимание правоохранителей. На нем блогер вместе со своей девушкой имитирует оральный секс перед тем же собором Василия Блаженного.
30 сентября Бобиева задержала полиция. На него завели уголовное дело об оскорблении чувств верующих. Его рассмотрение пройдет 28 октября в Тверском суде Москвы.