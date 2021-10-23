На блогершу, оголившую грудь на фоне храма в Москве, завели дело об оскорблении чувств верующих

На 22-летнюю модель Лолиту Богданову возбудили уголовное дело об оскорблении чувств верующих, пишет ТАСС. Девушку хотят привлечь к ответственности за видео, на котором она оголяет грудь на фоне храма Василия Блаженного в Москве.

Статья предусматривает до одного года лишения свободы. Пока что ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Богданова, также известная под псевдонимом Lola Bunny, после поднявшегося резонанса извинилась в инстаграме и пожаловалась на угрозы. «Я извиняюсь, что оскорбила чувства верующих, это видео было сделано два или три года назад и не было выложено мной, я очень сожалею об этом», — написала блогерша в сторис.

По данным Daily Storm, Богданова зарабатывает, выкладывая эротические фото и видео на OnlyFans — сервис, где посмотреть контент можно за платную подписку на автора.