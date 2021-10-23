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THR: Хейден Кристенсен вернется к роли Энакина Скайуокера в сериале об Асоке Тано

Дарья Мельникова
Сегодня в 13:59

Канадский актер Хейден Кристенсен вновь появится во вселенной «Звездных войн» в сериале Disney+ «Асока». Об этом сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на многочисленные источники.

Пока неизвестно, будет актер в образе Энакина Скайуокера или Дарта Вейдера. Действие сериала развернется через пять лет после событий «Возвращения Джедая», а следовательно, после смерти Вейдера. THR предполагает, что он появится в шоу либо в воспоминаниях, либо в роли призрака Силы.

Асока Тано была падаваном Скайуокера и появилась еще во втором сезоне «Мандалорца». Ее продолжит играть актриса Розарио Доусон.

К производству сериала приступят в 2022 году. Сценарием и продюсированием займется Дэйв Филони («Звездные войны: Войны клонов») совместно с Джоном Фавро («Мандалорец»).

Кристенсен также сыграл Дарта Вейдера в предстоящем мини-сериале Disney+ про Оби-Вана Кеноби. Роль учителя-джедая исполнил Юэн МакГрегор.

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