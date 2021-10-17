Киноэкипаж вернулся с МКС, школьники сыграли в «Игру в кальмара» и другие новости дня

За последние сутки в России выявили 34 303 случая коронавируса. Это максимальный показатель заболеваемости в стране с начала пандемии.

Режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд вернулись с МКС на Землю. Они провели там 12 суток, снимая фильм «Вызов», а теперь им предстоит пройти недельное восстановление.

Вячеслав Володин предложил ввести процедуру отзыва Нобелевской премии мира. Он отметил, что такие решения нужно принимать в случае «выявленных фактов преступлений, нарушений против прав и свобод человека».

В ресторанах Москвы, Петербурга и Перми установят роботов для проверки QR-кодов у привитых от коронавируса или переболевших им граждан. Они также появятся в аэропортах и учебных заведениях.

Школьники из Москвы и Петербурга завоевали две золотые и две серебряные медали на Международной олимпиаде по математике. В общем командном зачете Россия разделила лидерство со сборной Китая.

Пользователь твиттера с ником @chuhova опубликовала пост, в котором заявила, что бренд Clinique разливает один крем по двум разным банкам — для мужчин и женщин. При этом состав, запах и консистенция у продуктов не отличаются.

33-летний британец по имени Гарри Поттер продал редкий экземпляр книги Джоан Роулинг о волшебнике за 27 тыс. футов (около 2,7 млн рублей). Он выставил ее на аукцион, чтобы почтить память ныне покойного отца.

Музыкант и математик Валерий Вермелен выпустит мини-альбом, в котором все треки — это преобразованные в звук данные о черных дырах. Релиз намечен только на 3 декабря, но уже можно посмотреть короткий трейлер релиза.

«Игра в кальмара» Daily. Школьники из Екатеринбурга повторили испытания из сериала. А Netflix оценил прибыль от шоу в 891,1 млн долларов при общих затратах на него в размере 21,4 млн.

В сети появилось несколько трейлеров к фильмам про супергероев. Среди них — «Флэш» Энди Мускьетти, «Миротворец» Джеймса Ганна и «Бэтмен» Мэтта Ривза.