Британец по имени Гарри Поттер продал редкую книгу Роулинг за 27,5 тыс. фунтов

33-летний британец по имени Гарри Поттер продал на аукционе редкую копию книги Джоан Роулинг «Гарри Поттер и Философский камень». Об этом сообщается на сайте аукционного дома Hansons.

«Несмотря на весьма потрепанное состояние, книга была продана частному покупателю за 22 тысячи фунтов стерлингов с молотка на аукционе Hansons в Дербишире 14 октября. С учетом премии покупателя общая сумма выплаченных средств составила 27,5 тысячи фунтов стерлингов (около 2,7 млн рублей — Прим. ред.)», — отмечается на сайте.

Отмечается, что первое издание книги о Гарри Поттере мужчине из графства Хэмпшир подарил в 1997 году его ныне покойный отец. Поттер заявил, что решил продать ее, чтобы почтить память отца, а на вырученные деньги перевезти его прах в Кению.

По его словам, когда вышла первая книга о волшебнике ему было всего восемь лет. Последние 25 лет ему приходится доказывать, что его настоящее имя действительно Гарри Поттер.