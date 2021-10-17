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Британец по имени Гарри Поттер продал редкую книгу Роулинг за 27,5 тыс. фунтов

Дарья Мельникова
Сегодня в 16:10

33-летний британец по имени Гарри Поттер продал на аукционе редкую копию книги Джоан Роулинг «Гарри Поттер и Философский камень». Об этом сообщается на сайте аукционного дома Hansons.

«Несмотря на весьма потрепанное состояние, книга была продана частному покупателю за 22 тысячи фунтов стерлингов с молотка на аукционе Hansons в Дербишире 14 октября. С учетом премии покупателя общая сумма выплаченных средств составила 27,5 тысячи фунтов стерлингов (около 2,7 млн рублей — Прим. ред.)», — отмечается на сайте.

Отмечается, что первое издание книги о Гарри Поттере мужчине из графства Хэмпшир подарил в 1997 году его ныне покойный отец. Поттер заявил, что решил продать ее, чтобы почтить память отца, а на вырученные деньги перевезти его прах в Кению.

По его словам, когда вышла первая книга о волшебнике ему было всего восемь лет. Последние 25 лет ему приходится доказывать, что его настоящее имя действительно Гарри Поттер.

«Люди просто мне не верят. Когда я был молодым футболистом, судья угрожал мне красной карточкой за то, что я сказал, что меня зовут Гарри Поттер. Когда я встретил свою жену Филиппу на отдыхе в Греции, она тоже мне не поверила. Мой нынешний босс предположил, что моя фамилия Шоу, потому что это новая фамилия моей мамы в браке, и она работает на него. Когда он узнал, что меня зовут Гарри Поттер, он сказал, что должен был заплатить мне больше, потому что люди постоянно вспоминали бы меня»
Гарри Поттер

Сестра Поттера Кэти поделилась, как именно книга попала в их дом. По ее словам, отец ворвался в дом после работы, размахивая книгой с криком: «Ты не поверишь, что у меня есть».

«Сначала мы были сбиты с толку. Кто‑то написал книгу про Гарри? Про нашего Гарри Поттера? Папа объяснил, что слышал, как Терри Воган упоминал Гарри Поттера на радио, и, как только он понял, что Терри имел в виду отмеченную наградами детскую книгу, а не своего тогдашнего восьмилетнего сына, он развернул свой фургон и поехал в книжный магазин, где и купил нам экземпляр. Новизна и совпадение имени — вот что заставило нас открыть эту книгу, но магия истории заставляла нас читать ее в течение многих лет»
Кэти
Сестра Гарри Поттера
© hansonsauctioneers.co.uk
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