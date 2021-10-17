Математик Валерий Вермелен выпустит альбом, основанный на данных из черных дыр

Музыкант и математик Валерий Вермелен анонсировал выход мини-альбома «Mikromedas AdS/CFT 001», который полностью основан на данных из черных дыр. Релиз намечен на 3 декабря пишет британский журнал Mixmag.

Для создания пластинки Вермелен преобразовал потоки данных из черных дыр в звук. На ней будет три трека, каждый из которых «исследует природные явления гравитационной сингулярности».

Исходным материалом для сонфикации стали моделирование слияния черных дыр, гравитационные волны, нейтронные звезды, а также поведение элементарных частиц вблизи черных дыр и белых карликов.

На ютьюб-канале математика уже появился короткий трейлер альбома. Судя по ролику, у Валерия Вермелена получились спокойные медитативные треки со слегка пугающими басовыми вибрациями.