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В сети появился трейлер «Миротворца» от Джеймса Ганна. В главной роли Джон Сина

Дарья Мельникова
Сегодня в 12:59

HBO Max показал первый трейлер сериала «Миротворец» с Джоном Синой в главной роли. Шоу выйдет на стрим-сервисе 13 января 2022 года.

В ролике агент Клемсон Мерн (Чаквуди Ивуджи) вербует в свой отряд Миротворца по имени Кристофер Смит (Джон Сина), чтобы убивать плохих людей. Он соглашается и знакомится со своей новой командой. Среди них — куратор Эмилия Харкорт (Дженнифер Холлэнд), эксперт по технике и тактике Джон Экономос (Стив Эйджи), а также новичок Леота Адебайо (Даниэль Брукс). Позже к ним присоединяется и бывший прокурор Нью-Йорка Эдриан Чейз, который стал мстителем в маске под псевдонимом Линчеватель.

«Миротворец» расскажет о суперзлодее, который впервые появился во второй части «Отряда самоубийц» Джеймса Ганна. Режиссер полностью отвечал за сценарий, а также поставил несколько эпизодов сериала.

«„Миротворец“ — это возможность вникнуть в текущие мировые проблемы через призму этого супергероя/суперзлодея/самого большого придурка в мире», — сказал Ганн.

Всего в шоу будет восемь серий. Продюсированием картины займется Питер Сафран.

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