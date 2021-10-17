Вышел трейлер «Флэша» с Эрой Миллером в главной роли

Картина снята по мотивам комикса Flashpoint. Физик-ядерщик Барри Аллен решил провести эксперимент, но что‑то пошло не по плану и он отравился ядохимикатами. Вещество не убило его, наоборот, подарило ученому поразительную способность — развивать очень быструю скорость.

На мероприятии DC FanDome 2021 показали тизер «Флэша» с Эзрой Миллером в главной роли. В российских кинотеатрах боевик появится 3 ноября 2022 года.

Основным автором сценария выступила Кристина Ходсон, помогали ей Гарднер Фокс, Гарри Ламперт. Режиссером стал Энди Мускетти («Оно», «Мама»).

Миллер — не единственный звездный актер в составе. В фильме также снялись Бен Аффлек, Майкл Китон, Марибель Верду и Рон Ливингстон.

О том, что Китон присоединился к производству «Флэша» стало известно в апреле. Кастинг-агентство артиста ICM сообщило, что он сыграет Бэтмена.

Ранее режиссер Энди Мускьетти анонсировал участие в новом фильме про Флэша другого исполнителя Бэтмена — Бена Аффлека. Каким образом в картине появятся две версии супергероя, неизвестно.