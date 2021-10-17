Володин: Нобелевская премия мира дискредитирована и нужно начать отзывать ее у лауреатов

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил ввести процедуру отзыва Нобелевской премии мира. Об этом политик написал в своем телеграм-канале.

«Когда говорят о Нобелевской премии в области фундаментальных наук — вопросов нет. Понятно, за что их вручают <…> С премией мира такой ясности нет, как нет критериев оценки», — написал Володин.

Политик напомнил, что изначально критерии были. Он процитировал завещание Альфреда Нобеля: «Тому, кто внесет весомый вклад в сплочение народов, ликвидацию или сокращение численности постоянных армий или в развитие мирных инициатив».

Володин привел в пример нежелательного награждения Михаила Горбачева, правление которого, по его мнению, «привело к разобщению народов, крупнейшей геополитической катастрофе ХХ века — распаду СССР». Он также упомянул политика Мьянмы Аун Сан Су Чжи, которую обвинили в геноциде народа рохинджа, и экс-президента США Барака Обаму, получившему премию вскоре после избрания, когда «о результатах его работы говорить точно было преждевременно».

«Совершенно очевидно, такими решениями Нобелевская премия мира дискредитирована. Доверие к ней, возможно, сможет вернуть

введение процедуры отзыва премии», — заявляет председатель Госдумы.

По словам Вячеслава Володина, отзывать премию у лауреатов необходимо в случае «выявленных фактов преступлений, нарушений против прав и свобод человека». Он добавил: «Недопустимо, когда люди, причастные к ужасным преступлениям, до сих пор являются ее лауреатом».

В 2021 году Нобелевскую премию мира получили главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов и филиппинская журналистка Мария Ресса. Муратов стал первым гражданином России, получившим Нобелевскую премию мира. Однако награда вручалась гражданам СССР — физику-теоретику и правозащитнику Андрею Сахарову и президенту Михаилу Горбачеву.